Крупный скандал в Башкирии близится к завершению: для бывшего вице-премьера Башкирии запросили 14 лет колонии

Согласно версии следствия, с декабря 2023 года по апрель 2024 года Марзаев через посредника получил от руководства коммерческой фирмы более 37 миллионов рублей за содействие в заключении контрактов на дорожные работы в Уфе, их своевременную оплату и общее покровительство.