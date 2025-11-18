Крупный скандал в Башкирии близится к завершению: для бывшего вице-премьера Башкирии запросили 14 лет колонии

В Ленинском районном суде Уфы государственное обвинение потребовало приговорить бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева к 14 годам лишения свободы по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Согласно версии следствия, с декабря 2023 года по апрель 2024 года Марзаев через посредника получил от руководства коммерческой фирмы более 37 миллионов рублей за содействие в заключении контрактов на дорожные работы в Уфе, их своевременную оплату и общее покровительство.
Гособвинитель также потребовал назначить штраф в десятикратном размере взятки (свыше 560 миллионов рублей), запретить занимать должности в госорганах в течение 13 лет и конфисковать в доход государства сумму взятки, земельный участок и два жилых дома.
— Судебные прения по уголовному делу продолжаются, — отметили в надзорном ведомстве.