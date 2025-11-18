В Сухуме арестовали одного из задержанных по делу о стрельбе

В результате стрельбы 11 ноября в сторону участников траурной процессии в районе «Вием» в Сухуме пострадали пятеро жителей Абхазии. Все они были доставлены в республиканскую больницу, троим сделали операцию, один из них 13 ноября от полученных ран умер. Состояние одного остается крайне тяжелым, жизни троих ничего не угрожает.