В Сухуме арестовали одного из задержанных по делу о стрельбе

«Сухумским городским судом 17 ноября избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Шинкуба Астамура Амирановича сроком на два месяца», — сказал прокурор Алхас Агумава. По его словам, 18 ноября в суд будет направлено ходатайство о заключении под стражу на два месяца другого задержанного.
В результате стрельбы 11 ноября в сторону участников траурной процессии в районе «Вием» в Сухуме пострадали пятеро жителей Абхазии. Все они были доставлены в республиканскую больницу, троим сделали операцию, один из них 13 ноября от полученных ран умер. Состояние одного остается крайне тяжелым, жизни троих ничего не угрожает.
Расследованием занимается прокуратура города Сухум, которая возбудила уголовное дело. Подозреваемые в совершении преступления были задержаны 14 ноября в Сухуме и Адлере. 15 ноября задержанного на территории РФ передали правоохранительным органам Абхазии в рамках межведомственного сотрудничества.
Ранее независимый телеканал «Абаза-ТВ» сообщил, что, по неофициальной информации, целью стрелявшего был криминальный авторитет Рауль Барцба, но в официальных сводках он не фигурирует, его нет и среди пострадавших.