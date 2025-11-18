В Москве задержали участников группы, работавшей на телефонных мошенников

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, с октября 2025 года злоумышленники, один из которых несовершеннолетний, по указанию анонимных кураторов, находясь в арендованных квартирах в Москве и области, организовали работу «SIM-боксов». Таким образом, фигуранты наладили непрерывную работу оборудования, с помощью которого телефонные мошенники, в том числе из-за рубежа, обзванивали россиян ради обмана и хищения денег.
«Благодаря совместной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов задержаны трое соучастников в возрасте от 17 до 19 лет. В ходе допроса злоумышленники сообщили, что за выполнение своих задач они получали еженедельное вознаграждение в криптовалюте в размере, эквивалентном 100 долларам США», — добавили в СК.
Следствие будет ходатайствовать об их аресте. В настоящее время устанавливаются все причастные лица и эпизоды противоправной деятельности.
«Следственный комитет России призывает молодых граждан не поддаваться на обещания лёгкого заработка, связанного с незаконной деятельностью. Уголовная ответственность влечёт последствия, которые навсегда останутся в биографии и могут закрыть многие дороги в жизни. Помните, что мимолётная выгода не стоит сломанной судьбы и потери репутации честного человека», — подчеркнули в ведомстве.