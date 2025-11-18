В Москве задержали участников группы, работавшей на телефонных мошенников

По данным следствия, с октября 2025 года злоумышленники, один из которых несовершеннолетний, по указанию анонимных кураторов, находясь в арендованных квартирах в Москве и области, организовали работу «SIM-боксов». Таким образом, фигуранты наладили непрерывную работу оборудования, с помощью которого телефонные мошенники, в том числе из-за рубежа, обзванивали россиян ради обмана и хищения денег.