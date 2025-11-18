В Северодвинске в ДТП с микроавтобусом пострадали три ребенка

«Сегодня около 09:40 мск в ОМВД России по городу Северодвинску поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Победы и Кирилкина. По предварительным данным, водитель микроавтобуса ГАЗ не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомашиной Toyota. В результате аварии ушибы получили трое несовершеннолетних. Им оказана медицинская помощь. Также травмы получил 62-летний водитель иномарки», — говорится в сообщении.