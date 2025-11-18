Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Северодвинске в ДТП с микроавтобусом пострадали три ребенка

АРХАНГЕЛЬСК, 18 ноября. /ТАСС/. Микроавтобус, перевозивший школьников, столкнулся с легковым автомобилем Toyota в Северодвинске. Пострадали трое детей, а также водитель иномарки, сообщили в Telegram-канале МВД по Архангельской области.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня около 09:40 мск в ОМВД России по городу Северодвинску поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Победы и Кирилкина. По предварительным данным, водитель микроавтобуса ГАЗ не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомашиной Toyota. В результате аварии ушибы получили трое несовершеннолетних. Им оказана медицинская помощь. Также травмы получил 62-летний водитель иномарки», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и представители экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства.