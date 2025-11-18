Верховный суд РТ оставил без изменений приговор экс-главе Кирмоса

Ранее Советский районный суд Казани признал Миронова виновным в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Однако он избежал непосредственной отправки в исправительное учреждение, так как был освобожден в зале суда: срок его наказания был засчитан за время нахождения в СИЗО.