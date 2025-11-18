Ричмонд
Верховный суд РТ оставил без изменений приговор экс-главе Кирмоса

Верховный суд Республики Татарстан оставил в силе приговор экс-главе Кировского и Московского районов Казани Сергею Миронову.

Источник: ИА Татар-информ

Ранее Советский районный суд Казани признал Миронова виновным в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Однако он избежал непосредственной отправки в исправительное учреждение, так как был освобожден в зале суда: срок его наказания был засчитан за время нахождения в СИЗО.

Ни сторона защиты, ни сторона обвинения не были удовлетворены приговором. Миронов настаивал на своей невиновности и подал апелляционную жалобу. Тем не менее Верховный суд рассмотрел ее и принял решение оставить приговор без изменений.