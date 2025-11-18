В Иркутске осудили мошенников, пытавшихся завладеть землей у реки Ангара

Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, в конце 2021 года 41-летняя женщина и 50-летний мужчина подделали документы. Они изготовили фальшивое постановление главы Иркутского района, по которому участок площадью 2,6 гектара якобы принадлежал их знакомой. Сама знакомая о сделке ничего не знала.