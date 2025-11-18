В Иркутске осудили мошенников, пытавшихся завладеть землей у реки Ангара

Полиция задержала мужчину и женщину, которые пытались обманом получить земельный участок стоимостью более 47 миллионов рублей. Участок расположен у Иркутского водохранилища в поселке Патроны.
Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, в конце 2021 года 41-летняя женщина и 50-летний мужчина подделали документы. Они изготовили фальшивое постановление главы Иркутского района, по которому участок площадью 2,6 гектара якобы принадлежал их знакомой. Сама знакомая о сделке ничего не знала.
— Мошенники собрали поддельные бумаги, чтобы доказать свое право на землю, и попытались зарегистрировать ее в государственном реестре, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Мошенники собрали поддельные бумаги ГУ МВД по Иркутской области.
Во время обысков у подозреваемых забрали документы, компьютеры, телефоны, автомобиль Toyota Land Cruiser и 250 тысяч рублей.
Следователи завели уголовное дело. Суд приговорил обвиняемых к 4 годам лишения свободы условно каждому с испытательным сроком три года. Им также нужно выплатить штраф по 540 тысяч рублей.