Экс-главу Советского округа арестовали за мошенничество на 40 млн рублей

Чиновник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, ещё в 2017 году, будучи советником главы Гурьевского округа, он предложил директору похоронной компании еженедельно перечислять ему 75% от прибыли. Взамен он обещал «решать вопросы» с проверяющими органами, хотя такой возможности не имел.
Мошенническая схема действовала более восьми лет — с сентября 2017 по ноябрь 2025 года. За это время, даже занимая пост главы Советского округа, он получил от предпринимательницы не менее 40 миллионов рублей.
15 ноября 2025 года деятельность чиновника была пресечена сотрудниками УФСБ по Калининградской области. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 января 2026 года, согласившись с доводами следствия о возможном давлении на свидетелей.