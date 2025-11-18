«Это прискорбная правда»: суд в Волгограде освободил от наказания убийц родных певца Шаляпина

Ранее SHOT сообщил, что 52-летнему Алексею Лиманскому, который в феврале 1996 года убил родственниц Прохора Шаляпина, удалось избежать наказание за это чудовищное преступление. Установлено, что он знал одну из своих жертв — тетю певца. Лиманский вломился в квартиру на улице Поддубного в Краснооктябрьском районе. В материалах дела указано, у него «на почве личностных неприязненных отношений, возник преступный умысел, направленный на умышленное убийство». Лиманский расправился с 30-летней Ириной Нетаевой. Он зарезал женщину, а потом еще и выстрелил в нее. Также он расправился с 60-летней Людмилой Колесниковой — бабушкой певца.