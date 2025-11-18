В Иркутской области осудили мошенников, похитивших землю на 47 млн рублей

В Иркутске вынесен приговор двум местным жителям, признанным виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что 42-летняя женщина и 50-летний мужчик путем подделки документов незаконно зарегистрировали в Росреестре право собственности на земельный участок площадью 2,6 га в Иркутском районе.
Обманув должностных лиц, злоумышленники оформили государственную землю стоимостью свыше 47 миллионов рублей на свою знакомую. В ходе расследования уголовного дела ущерб был полностью возмещен, а недвижимость возвращена в государственную собственность.
Суд назначил обоим фигурантам наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, каждый из осужденных должен выплатить штраф в размере 540 тысяч рублей.