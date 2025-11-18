Ричмонд
Жуткое ДТП в Италии: Гражданин Молдовы не справился с управлением и на высокой скорости врезался в деревья — мужчина погиб на месте

Полиция расследует все обстоятельства случившегося.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия в Италии: молдаванин скончался в жутком ДТП.

Молодой человек из Республики Молдова погиб в страшной автомобильной аварии в Италии. По информации местных СМИ, трагедия произошла вечером 16 ноября в районе Пьеве аль Топпо, недалеко от города Ареццо.

22-летний молдаванин, по всей видимости, потерял контроль над автомобилем и на высокой скорости врезался в два дерева у обочины. Удар оказался смертельным: молодой человек скончался на месте происшествия.

Полиция расследует все обстоятельства случившегося.

