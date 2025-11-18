Трагедия в Италии: молдаванин скончался в жутком ДТП.
Молодой человек из Республики Молдова погиб в страшной автомобильной аварии в Италии. По информации местных СМИ, трагедия произошла вечером 16 ноября в районе Пьеве аль Топпо, недалеко от города Ареццо.
22-летний молдаванин, по всей видимости, потерял контроль над автомобилем и на высокой скорости врезался в два дерева у обочины. Удар оказался смертельным: молодой человек скончался на месте происшествия.
Полиция расследует все обстоятельства случившегося.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Избиратели Молдовы не жалуют ПАС: «Это, в первую очередь, показатель того, что президентские и парламентские выборы были сфальсифицированы».
И на местных выборах не голосуют за правящую партию (далее…).
Немеренко обвинила власть в коррупции и нанашизме, Драгалин — в воровстве и давлении, супруга охранника — про темное будущее с ПАС: Чем больше отправленных в отставку в Молдове, тем очевиднее гнилье, которое нам преподносят как благо.
Каждый отправленный в отставку раскрывает нелицеприятное о ПАС и Санду и переходит в стан «кремлевских консерв»(далее…).
Прокуратура Кишинева поставила точку в деле о гибели на балу первокурсников Андреи Кучук: Признаков преступления нет.
В ходе проверки рассматривались возможные версии умышленного или неосторожного убийства, причинения вреда здоровью и другие преступления, которые могли бы стать причиной смерти (далее…).