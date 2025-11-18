Предъявлено обвинение пластическому хирургу, изуродовавшему красноярку

По данным Следкома региона, в Красноярске пластическому хирургу предъявили обвинение за то, что врач сделал опасную операцию женщине. История закончилась серьёзными травмами и перекосом лица у Елены Камаевой.
По версии следствия, 27 сентября 2022 года хирург знала, что клиника не имеет разрешения на операции в стационаре. Несмотря на это, она провела платную операцию 63-летней женщине из Красноярска: подтяжку глаз, лица и шеи. При этом она нарушила правила проведения операции.
После выписки женщина вернулась в клинику из-за возникших проблем. В мае 2023 года врач согласилась сделать повторную операцию бесплатно, но она провела её позже, чем рекомендовали врачи, что увеличило риск осложнений. Хирург снова нарушил технику. Из-за этих ошибок пациентке был нанесён тяжкий вред здоровью.
Дело почти закончено. Как только обвиняемая и её адвокат ознакомятся с материалами, следствие отправит его в прокуратуру, где утвердят или нет обвинение и направят в суд. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично интересовался ходом этого дела.
