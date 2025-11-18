Предъявлено обвинение пластическому хирургу, изуродовавшему красноярку

По версии следствия, 27 сентября 2022 года хирург знала, что клиника не имеет разрешения на операции в стационаре. Несмотря на это, она провела платную операцию 63-летней женщине из Красноярска: подтяжку глаз, лица и шеи. При этом она нарушила правила проведения операции.