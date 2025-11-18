В Братске при пожаре на территории строящегося ЖК серьёзно пострадал мужчина

Сигнал о возгорании на улице Металлургов в Центральном районе на пульт дежурного поступил в 15:35. Спустя несколько минут пожарные были на месте. К моменту их прибытия горела времянка на территории строительной площадки. На улице пожарные обнаружили 34-летнего мужчину в состоянии средней тяжести. С ожогами лица и кистей рук 1−2 степени его экстренно госпитализировали.