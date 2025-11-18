Ричмонд
В Братске при пожаре на территории строящегося ЖК серьёзно пострадал мужчина

Мужчина пострадал на пожаре на строительной площадке, где возводится многоэтажный жилой дом. Инцидент произошел 17 ноября. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на оперативную сводку мэрии Братска.

Источник: ТК Город

Сигнал о возгорании на улице Металлургов в Центральном районе на пульт дежурного поступил в 15:35. Спустя несколько минут пожарные были на месте. К моменту их прибытия горела времянка на территории строительной площадки. На улице пожарные обнаружили 34-летнего мужчину в состоянии средней тяжести. С ожогами лица и кистей рук 1−2 степени его экстренно госпитализировали.

Пожар ликвидировали к 17:30. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Предварительно специалисты установили, что причиной пожара стала аварийная работа электросети.