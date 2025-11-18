Желание жительницы Воронежа заработать на инвестировании привело к потере миллиона

25-летней жительнице Воронежа поступило предложение от брокера выгодно вложить средства в инвестирование. По его рекомендации через систему банковский транзакций она перевела 900 тысяч рублей на указанный кошелек. После этого девушку попросили включить демонстрацию экрана, чтобы руководить действиями и указывать, куда и сколько переводить денег.