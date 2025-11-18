Два человека пострадали при столкновении поезда и мусоровоза под Челябинском

В Челябинской области на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Ишалино и Есаульская пассажирский поезд «Орлан» № 7006 «Екатеринбург — Челябинск» столкнулся с мусоровозом. По данным пресс-службы ЮУЖД, все произошло 18 ноября около 12:15 часов.
Водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся поездом. Машинист успел применить экстренное торможение, но расстояние было слишком маленьким, и избежать столкновения не удалось.
По данным правительства Челябинской области, в результате аварии пострадало два человека. Они госпитализированы в больницы Челябинска.
— Состояние одного пациента оценивается как крайне тяжелое. Второй пострадавший проходит дообследования. Его состояние уточняется. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сообщили в правительстве региона.
Тем временем Челябинская транспортная прокуратура организовала проверку по безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.