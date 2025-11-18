В Петербурге возбуждено дело по факту загрязнения реки Охты

По предварительной информации, загрязняющие вещества попали в воду в октябре текущего года — скорее всего, в результате аварии на Выборгском тоннельном коллекторе. В СЗМУ Росприроднадзора уже через несколько дней после ЧП заявили, что аварийный сброс неочищенных сточных вод с характерным запахом хозяйственно-бытовой канализации в Муринский ручей с дальнейшим попаданием в реку Охту происходит через дождевые выпуски ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления, проводятся необходимые судебные экспертизы», — рассказали в СК РФ.
В соответствии со статьей 250 УК РФ за загрязнение вод, повлекшее массовую гибель представителей фауны, виновным может грозить штраф в размере до двухсот тысяч рублей, а максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы.