Воронежского полицейского обвинили в краже $12 тысяч при обыске

По версии следствия, 23 июня 2025 года полицейский проводил в Рамонском районе Воронежской области обыск по уголовному делу о мошенничестве. Как считают следователи, он похитил $12 тыс. (эквивалентны 942 тыс. руб.), положив их в карман куртки. После этого фигурант покинул место производства следственного действия и распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению.