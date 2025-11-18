Пьяный крымчанин устроил ДТП: у него конфисковали BMW

Мужчину уже судили за вождение в пьяном виде. В июне крымчанин выпил и сел за руль своего BMW 318 i. На автодороге Ялта — Севастополь иномарка врезалась в ВАЗ-2107. На место прибыли сотрудники ДПС. Правоохранители выяснили, что водитель BMW пьян.