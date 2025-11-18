Курского изобретателя судят за антидроновый прожектор, отправленный «Азову»*

В России начался судебный процесс над предпринимателем и изобретателем из Курска Виталием Ревиным. Его обвиняют в государственной измене и финансировании терроризма за то, что он изготовил и передал украинскому полку «Азов»* зенитный прожектор для обнаружения беспилотников. Ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщает Lenta.ru.
По данным следствия, Ревин — уроженец Черниговской области Украины, сам вышел на связь с представителями подразделения и предложил им свою помощь. Он обязался изготовить мощный прожектор, который помог бы обнаруживать российские дроны, подлетающие к Киеву.
Ревин на свои средства закупил в Китае комплектующие, оплатив их с банковского счета в Казахстане. Собрав устройство, он отправил его из Курска в Киев транзитом через Литву.
В ходе допроса изобретатель подробно рассказал о своих действиях и подтвердил, что осознавал последствия.
«Да, я знал, что полк “Азов”* является в РФ террористической организацией и что в случае моего разоблачения меня будет ждать законное наказание», — приводит Lenta.ru слова Ревина из материалов допроса.
Он также уточнил, что консультировал украинских военных по сборке подобных устройств и его прожекторами пользовались не только бойцы «Азова»*, но и другие подразделения ВСУ.
Как рассказала бывшая возлюбленная Ревина, он придерживался оппозиционных взглядов, выступал против спецоперации и поддерживал связь с родственниками на Украине.
Женщине изобретатель говорил, что отправляет прожектор знакомым в Литву, и утверждал, будто его устройство якобы заказывало даже российское Минобороны для «подсветки дронов».
В настоящее время Виталий Ревин внесен в России в перечень террористов и экстремистов. За государственную измену ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.