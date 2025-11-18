Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курского изобретателя судят за антидроновый прожектор, отправленный «Азову»*

Курский предприниматель оказался под судом за госизмену и финансирование терроризма. Он сконструировал и передал на Украину зенитный прожектор для обнаружения БПЛА. Следствие установило, что он действовал осознанно, помогая в том числе полку «Азов»*, который в РФ признан террористической организацией.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В России начался судебный процесс над предпринимателем и изобретателем из Курска Виталием Ревиным. Его обвиняют в государственной измене и финансировании терроризма за то, что он изготовил и передал украинскому полку «Азов»* зенитный прожектор для обнаружения беспилотников. Ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщает Lenta.ru.

По данным следствия, Ревин — уроженец Черниговской области Украины, сам вышел на связь с представителями подразделения и предложил им свою помощь. Он обязался изготовить мощный прожектор, который помог бы обнаруживать российские дроны, подлетающие к Киеву.

Ревин на свои средства закупил в Китае комплектующие, оплатив их с банковского счета в Казахстане. Собрав устройство, он отправил его из Курска в Киев транзитом через Литву.

В ходе допроса изобретатель подробно рассказал о своих действиях и подтвердил, что осознавал последствия.

«Да, я знал, что полк “Азов”* является в РФ террористической организацией и что в случае моего разоблачения меня будет ждать законное наказание», — приводит Lenta.ru слова Ревина из материалов допроса.

Он также уточнил, что консультировал украинских военных по сборке подобных устройств и его прожекторами пользовались не только бойцы «Азова»*, но и другие подразделения ВСУ.

Как рассказала бывшая возлюбленная Ревина, он придерживался оппозиционных взглядов, выступал против спецоперации и поддерживал связь с родственниками на Украине.

Женщине изобретатель говорил, что отправляет прожектор знакомым в Литву, и утверждал, будто его устройство якобы заказывало даже российское Минобороны для «подсветки дронов».

В настоящее время Виталий Ревин внесен в России в перечень террористов и экстремистов. За государственную измену ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше