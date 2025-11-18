Из Челябинска в Казахстан попытались незаконно вывезти 30 коров

Пограничники пункта пропуска «Бугристое» между Челябинской областью и Казахстаном задержали жителя Троицка, пытавшегося вывезти партию коров. Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, у него были поддельные ветеринарно-сопроводительные документы.
Фальшивки были обнаружены специалистами ведомства 1 ноября 2025 года. На место были вызваны сотрудники таможни, полиции, ветеринарной службы.
Проведенное технико-криминалистическое исследование подтвердило предположение специалистов Россельхознадзора — документы поддельные. Сами листы были выполнены способом цветной струйной печати, а текст и серийный номер нанесены электрофотографией.
По итогам взаимодействия Управления Россельхознадзора, Челябинской таможни и Пограничного управления дознаватель МВД возбудило в отношении перевозчика уголовное дело.
Изъятый незаконно вывозимый крупный рогатый скот был размещен в Троицком районе. Сейчас поголовье находится на карантине с регулярным обследованием состояния здоровья животных. От коров взяты пробы крови для проведения исследований на исключение особо опасных болезней.
18 ноября 2025 года Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора привлекло жителя Троицка к административной ответственности. Поиском тех, кто оформляет и торгует поддельными ветеринарными документами, занимаются правоохранительные органы.