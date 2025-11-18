Из Челябинска в Казахстан попытались незаконно вывезти 30 коров

Изъятый незаконно вывозимый крупный рогатый скот был размещен в Троицком районе. Сейчас поголовье находится на карантине с регулярным обследованием состояния здоровья животных. От коров взяты пробы крови для проведения исследований на исключение особо опасных болезней.