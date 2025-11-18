Минобороны показало кадры взятия в плен военных ВСУ в Красноармейске

Сдавшийся в плен военный ВСУ Петр Гай на видео Минобороны РФ ранее рассказал о поставленной ему украинским командованием задаче переодеться в «гражданку» и убивать всех уходящих из Красноармейска (украинское название — Покровск), в том числе мирных жителей.