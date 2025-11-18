Минобороны показало кадры взятия в плен военных ВСУ в Красноармейске

Сдавшийся в плен военный ВСУ Петр Гай на видео Минобороны РФ ранее рассказал о поставленной ему украинским командованием задаче переодеться в «гражданку» и убивать всех уходящих из Красноармейска (украинское название — Покровск), в том числе мирных жителей.
«Боевики использовали гражданскую одежду для маскировки от ответного огня. И по приказу командования должны были расстреливать мирных жителей, пытавшихся выйти к российским военным», — отметили в ведомстве.
Министерство обороны РФ добавило, что пленные занимались мародерством в покинутых жителями квартирах. Не брезговали украсть старые проигрыватели, шуроповерты, ноутбуки. Кроме того, российскими военнослужащими были найдены спрятанные боевиками ВСУ личное оружие и обмундирование.
Военнослужащие группировки войск «Центр» продолжают методичное уничтожение окруженных формирований ВСУ в Красноармейске. Остаются в живых лишь те, кто принимает единственно верное решение — сложить оружие и сдаться в плен, подчеркнули в Минобороны России.