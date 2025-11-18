Крупный пожар уничтожил торговый павильон на ярмарке в Краснодаре

Крупный пожар произошел сегодня рано утром на одной из ярмарок Краснодара, полностью уничтожив торговый павильон с порядка 20 точками.
Предварительной причиной ЧП, по словам продавцов, опрошенных журналистами «Кубань 24», могло стать короткое замыкание, предположительно, из-за включенного холодильника с молочной продукцией.
По данным издания, сообщение о возгорании на территории ярмарки поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 04:43 мск. К моменту прибытия пожарных подразделений площадь возгорания достигала 100 кв. м. Ликвидировать открытое горение удалось к 06:43 мск.
Пострадавшим торговым работникам также обещана компенсация за утраченную продукцию, находившуюся на складе.