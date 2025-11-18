В Белорецке рыбака спасли с непрочного льда на городском пруду

Для безопасного передвижения по льду в одиночку требуется толщина ледового покрытия не менее 10 сантиметров. Категорически не рекомендуется проверять прочность льда, ударяя по нему ногой — это может привести к незамедлительному провалу. Также крайне опасно выходить на лед в темное время суток или при ограниченной видимости, вызванной туманом или снегопадом.