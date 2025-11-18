Ричмонд
В Белорецке рыбака спасли с непрочного льда на городском пруду

Спасатели предупреждают об опасности выхода на тонкий лед.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецке спасателям пришлось эвакуировать мужчину с городского пруда. Рыбак решил выйти на лед, который только начал формироваться и не обладал необходимой прочностью для выдерживания веса человека. К счастью, ситуация разрешилась благополучно и без человеческих жертв.

В МЧС по Башкирии обращают внимание, что даже при установлении минусовых температур ледовое покрытие на водоемах остается опасным. Процесс замерзания происходит неравномерно, особенно тонким лед бывает в районе устьев рек, участков с быстрым течением, в местах выхода подземных источников и сброса теплых вод, а также там, где есть водная растительность.

Опасный тонкий лед можно распознать по характерному молочно-мутному или сероватому оттенку, а также по пористой структуре. Такой ледяной покров может проломиться внезапно, без характерного треска.

Для безопасного передвижения по льду в одиночку требуется толщина ледового покрытия не менее 10 сантиметров. Категорически не рекомендуется проверять прочность льда, ударяя по нему ногой — это может привести к незамедлительному провалу. Также крайне опасно выходить на лед в темное время суток или при ограниченной видимости, вызванной туманом или снегопадом.

