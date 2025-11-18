Наркоторговец в Омской области еще не успел ничего продать, но уже получил срок

Кормиловский районный суд Омской области вынес приговор 33-летнему местному жителю, признанному виновным в четырех эпизодах покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере.
Суд установил, что в июле 2025 года подсудимый через интернет-платформу устроился курьером-закладчиком в так называемый «наркотический интернет-магазин». Ему в мессенджере «Telegram» передали информацию о тайнике с наркотиками, которые он должен был расфасовать и разложить мелкими партиями по другим закладкам для продажи.
Однако задержание правоохранительными органами прервало его действия. При обыске у мужчины изъяли свыше 500 граммов наркотического вещества.
В ходе судебного заседания он частично признал вину, заявив, что якобы собирался изъять партию из незаконного оборота и тем самым помешать распространению наркотиков. Однако суд не принял эту версию, как недоказуемую.
В итоге суд назначил подсудимому 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
