Наркоторговец в Омской области еще не успел ничего продать, но уже получил срок

Суд установил, что в июле 2025 года подсудимый через интернет-платформу устроился курьером-закладчиком в так называемый «наркотический интернет-магазин». Ему в мессенджере «Telegram» передали информацию о тайнике с наркотиками, которые он должен был расфасовать и разложить мелкими партиями по другим закладкам для продажи.