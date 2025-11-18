Пропавшего 11 ноября подростка с бакенбардами нашли в Тольятти спустя неделю

В Самарской области благополучно завершились поиски подростка, который пропал еще на прошлой неделе. 11 ноября ранним утром 16-летний житель села Подстепки Ставропольского района уехал в колледж — и после этого долгое время близкие ничего о нем не знали. К поискам подключилась полиция.
«Утром 17 ноября текущего года сотрудники уголовного розыска совместно с инспекторами ПДН обнаружили подростка на территории Тольятти», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Парня доставили в отдел полиции, где потом передали законному представителю. Известно, что его жизнь и здоровье вне опасности, никаких противоправных действий в отношении него не совершали. Но продолжается проверка его самовольного ухода из дома.