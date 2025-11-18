Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавшего 11 ноября подростка с бакенбардами нашли в Тольятти спустя неделю

Почти неделю в Самарской области искали пропавшего подростка.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области благополучно завершились поиски подростка, который пропал еще на прошлой неделе. 11 ноября ранним утром 16-летний житель села Подстепки Ставропольского района уехал в колледж — и после этого долгое время близкие ничего о нем не знали. К поискам подключилась полиция.

«Утром 17 ноября текущего года сотрудники уголовного розыска совместно с инспекторами ПДН обнаружили подростка на территории Тольятти», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Парня доставили в отдел полиции, где потом передали законному представителю. Известно, что его жизнь и здоровье вне опасности, никаких противоправных действий в отношении него не совершали. Но продолжается проверка его самовольного ухода из дома.