У жителя Тулунского района украли в поезде 50 тысяч рублей. Мужчина сообщил полицейским, что ехал до станции Тулуна от Петровского завода в пассажирском поезде «Владивосток-Москва». Наличные лежали в обложке паспорта. Он был на складном столике. Пропажу денег пострадавший заметил по прибытию поезда в Иркутск.