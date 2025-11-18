У жителя Тулунского района украли в поезде 50 тысяч рублей. Мужчина сообщил полицейским, что ехал до станции Тулуна от Петровского завода в пассажирском поезде «Владивосток-Москва». Наличные лежали в обложке паспорта. Он был на складном столике. Пропажу денег пострадавший заметил по прибытию поезда в Иркутск.
— Оперативники установили подозреваемого в краже. Им оказался 48-летний житель Красноярска, который ехал в одном вагоне с мужчиной, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Когда задержанного привели в дежурную часть отдела, он попытался выбросить украденные деньги. В отношении пассажира из Красноярска завели уголовное дело. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведение.