Жительница Минска пошла на первое свидание, а оказалась в милиции

В Минске женщина пришла в милицию после первого свидания с мужчиной. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Так, около полуночи на линию 102 позвонила жительница Минска, заявив, что стала жертвой грабежа. Выяснилось, что минчанка сходила на первое свидание с 40-летним знакомым. Но мужчина повел себя агрессивно, когда после короткой прогулки она отказалась продолжить общение, вырвал у нее сумочку с вещами и забрал мобильник, чтобы она не смогла позвонить в милицию.
Фигуранта оперативно задержали по месту жительства. Дома у него нашли и изъяли вещи, которые он украл у женщины.
Расследуется уголовное дело за грабеж.
