Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Минска пошла на первое свидание, а оказалась в милиции

Минчанин на первом свидании ограбил женщину и не дал ей позвонить в милицию.

Источник: Комсомольская правда

В Минске женщина пришла в милицию после первого свидания с мужчиной. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Так, около полуночи на линию 102 позвонила жительница Минска, заявив, что стала жертвой грабежа. Выяснилось, что минчанка сходила на первое свидание с 40-летним знакомым. Но мужчина повел себя агрессивно, когда после короткой прогулки она отказалась продолжить общение, вырвал у нее сумочку с вещами и забрал мобильник, чтобы она не смогла позвонить в милицию.

Фигуранта оперативно задержали по месту жительства. Дома у него нашли и изъяли вещи, которые он украл у женщины.

Расследуется уголовное дело за грабеж.

Ранее правоохранители рассказали, что влюбленный коллега забил молотком и перерезал горло бывшему мужу минчанки: «Когда тот выходил из лифта».

Еще милиция проверяет сообщение о минировании детской поликлиники в Минске: «Оказание медицинской помощи приостановлено».

Днем ранее милиция проверяла детский сад в Минске после сообщения о минировании: «Принято решение об эвакуации детей и персонала».