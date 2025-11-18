Жительница Минска пошла на первое свидание, а оказалась в милиции

Так, около полуночи на линию 102 позвонила жительница Минска, заявив, что стала жертвой грабежа. Выяснилось, что минчанка сходила на первое свидание с 40-летним знакомым. Но мужчина повел себя агрессивно, когда после короткой прогулки она отказалась продолжить общение, вырвал у нее сумочку с вещами и забрал мобильник, чтобы она не смогла позвонить в милицию.