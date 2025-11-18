Шесть человек получили травмы из-за гололеда в Петербурге. Столько эпизодов зарегистрировали за последних три дня, то есть с 15 по 18 ноября. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на пресс-службу НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
— У пострадавших диагностировали переломы в области голеностопного сустава и лучезапястного сустава/кости, — уточнил телеканал.
Напомним, НИИ скорой помощи имени Джанелидзе — травмцентр, куда поступает основной поток пациентов с подобного характера травмами. Интересно, что статистика 2025 года идентична тому же периоду прошлого года, добавили медики.
Ранее синоптик Александр Колесов предупредил, что 18 ноября Петербург накроет сильный снегопад, после которого высота снежного покрова составит до пяти сантиметров. Столбик термометра покажет в среднем до −1 градуса. В целом осадки будут идти вплоть до конца недели. В Комблаге водителей, не успевших заменить летнюю резину на зимнюю, призвали вовсе воздержаться от поездок, о чем писала «КП-Петербург».