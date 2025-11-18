Шесть человек получили травмы из-за гололеда в Петербурге

Ранее синоптик Александр Колесов предупредил, что 18 ноября Петербург накроет сильный снегопад, после которого высота снежного покрова составит до пяти сантиметров. Столбик термометра покажет в среднем до −1 градуса. В целом осадки будут идти вплоть до конца недели. В Комблаге водителей, не успевших заменить летнюю резину на зимнюю, призвали вовсе воздержаться от поездок, о чем писала «КП-Петербург».