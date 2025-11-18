Под видом интим-услуг обманул пятерых мужчин и одну девушку: жителя Сызрани будут судить за мошенничество

Получив деньги, сызранец переставал выходить на связь, а его жертвы опасались обращаться в полицию. Всего таким образом у них похитили более 215 тысяч рублей. Известно, что от действий предприимчивого сызранца пострадали шесть человек, среди которых есть девушка. Они живут в Московской, Рязанской, Брянской областях, в Алтайском крае.