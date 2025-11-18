Под видом интим-услуг обманул пятерых мужчин и одну девушку: жителя Сызрани будут судить за мошенничество

В Сызрани будут судить 32-летнего мужчину, которого обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он прикидывался менеджером интим-салона и искал потенциальных жертв на разных сайтах в интернете. О подробностях этого дела рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
«Фигурант убеждал граждан перевести ему деньги под различными предлогами, в том числе для “бронирования” девушек и оплаты такси для них», — прокомментировала пресс-служба учреждения.
Получив деньги, сызранец переставал выходить на связь, а его жертвы опасались обращаться в полицию. Всего таким образом у них похитили более 215 тысяч рублей. Известно, что от действий предприимчивого сызранца пострадали шесть человек, среди которых есть девушка. Они живут в Московской, Рязанской, Брянской областях, в Алтайском крае.
Сызранец использовал сим-карты и банковские карты, которые были оформлены на третьих лиц, но полицейские все равно его задержали. Пока шло следствие, он полностью возместил причиненный ущерб. А скоро это дело рассмотрит суд.