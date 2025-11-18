В Волгограде проведут проверку после смерти женщины в больнице

Ранее издание v1.ru сообщало, что 64-летнюю жительницу Волгоградской области с приступами удушья направили из районной больницы в Волгоград — в областную больницу № 1, оттуда ее направили в больницу № 3, где там тоже отказались госпитализировать. Уже у родственников, отмечает издание, женщине стало хуже, и ей вызвали скорую помощь, которая отвезла ее в больницу № 5, а через несколько дней родные узнали, что пациентку перевезли в больницу № 1, где она скончалась в реанимации, пишет СМИ.