В Волгограде проведут проверку после смерти женщины в больнице

ВОЛГОГРАД, 18 ноя — РИА Новости. Комитет здравоохранения Волгоградской области проведет проверку после сообщения о смерти женщины, которую несколько раз переводили из больницы в больницу в Волгограде, сообщили РИА Новости в комитете.
Ранее издание v1.ru сообщало, что 64-летнюю жительницу Волгоградской области с приступами удушья направили из районной больницы в Волгоград — в областную больницу № 1, оттуда ее направили в больницу № 3, где там тоже отказались госпитализировать. Уже у родственников, отмечает издание, женщине стало хуже, и ей вызвали скорую помощь, которая отвезла ее в больницу № 5, а через несколько дней родные узнали, что пациентку перевезли в больницу № 1, где она скончалась в реанимации, пишет СМИ.
«Комитет здравоохранения Волгоградской области проверит все факты, отраженные в обращении. Также просим заявителя — законного представителя направить письменное обращение в адрес комитета здравоохранения. После поступления заявления будет проведена проверка в рамках ведомственного контроля качества оказания медицинской помощи и предоставлен официальный ответ», — сообщили в комитете.