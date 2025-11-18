Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде проведут проверку после смерти женщины в больнице

В Волгограде проведут проверку из-за смерти женщины, которую возили по больницам.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 18 ноя — РИА Новости. Комитет здравоохранения Волгоградской области проведет проверку после сообщения о смерти женщины, которую несколько раз переводили из больницы в больницу в Волгограде, сообщили РИА Новости в комитете.

Ранее издание v1.ru сообщало, что 64-летнюю жительницу Волгоградской области с приступами удушья направили из районной больницы в Волгоград — в областную больницу № 1, оттуда ее направили в больницу № 3, где там тоже отказались госпитализировать. Уже у родственников, отмечает издание, женщине стало хуже, и ей вызвали скорую помощь, которая отвезла ее в больницу № 5, а через несколько дней родные узнали, что пациентку перевезли в больницу № 1, где она скончалась в реанимации, пишет СМИ.

«Комитет здравоохранения Волгоградской области проверит все факты, отраженные в обращении. Также просим заявителя — законного представителя направить письменное обращение в адрес комитета здравоохранения. После поступления заявления будет проведена проверка в рамках ведомственного контроля качества оказания медицинской помощи и предоставлен официальный ответ», — сообщили в комитете.