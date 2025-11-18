Жительницу Иркутска оштрафовали за «дискредитацию» ВС РФ в мессенджере

Судебное заседание проходило без участия самой обвиняемой, при этом свою вину она полностью признала. Учитывая личность подсудимой, ее материальное положение, а также отсутствие отягчающих обстоятельств и наличие раскаяния, суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.