Жительницу Иркутска оштрафовали за «дискредитацию» ВС РФ в мессенджере

Жительницу Иркутска привлекли к административной ответственности за публикацию в мессенджере материалов, которые которые «дискредитируют» Вооруженные силы Российской Федерации.
— 40-летняя женщина разместила на своей странице видео, в котором выразила негативное отношение к проведению специальной военной операции, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов Иркутской области.
Судебное заседание проходило без участия самой обвиняемой, при этом свою вину она полностью признала. Учитывая личность подсудимой, ее материальное положение, а также отсутствие отягчающих обстоятельств и наличие раскаяния, суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.
