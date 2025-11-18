Ричмонд
Жительницу Иркутска оштрафовали за «дискредитацию» ВС РФ в мессенджере

Суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Жительницу Иркутска привлекли к административной ответственности за публикацию в мессенджере материалов, которые которые «дискредитируют» Вооруженные силы Российской Федерации.

— 40-летняя женщина разместила на своей странице видео, в котором выразила негативное отношение к проведению специальной военной операции, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов Иркутской области.

Судебное заседание проходило без участия самой обвиняемой, при этом свою вину она полностью признала. Учитывая личность подсудимой, ее материальное положение, а также отсутствие отягчающих обстоятельств и наличие раскаяния, суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в столице Приангарья осудили мошенников, пытавшихся завладеть землей у реки Ангара.