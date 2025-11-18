Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье директора интерната обвиняют в снятии пенсий умерших постояльцев

Он предстанет перед судом.

Источник: Аргументы и факты

Директор интерната в Пермском крае обвиняется в снятии пенсий умерших постояльцев, сообщает Соликамский городской суд.

Как рассказывает инстанция, инцидент произошёл с постояльцами бюджетного учреждения «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов». В отношении руководителя одного из филиалов было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств».

По данным следствия, директор Дубравского филиала (назван в честь спального микрорайона Соликамска) знал о наличии денег на банковских счетах некоторых пациентов. После смерти постояльцев мужчина снял их пенсии.

Собранные материалы дела будут рассмотрены в Соликамском городском суде 19 ноября.