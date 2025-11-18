В Прикамье директора интерната обвиняют в снятии пенсий умерших постояльцев

Директор интерната в Пермском крае обвиняется в снятии пенсий умерших постояльцев, сообщает Соликамский городской суд.
Как рассказывает инстанция, инцидент произошёл с постояльцами бюджетного учреждения «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов». В отношении руководителя одного из филиалов было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств».
По данным следствия, директор Дубравского филиала (назван в честь спального микрорайона Соликамска) знал о наличии денег на банковских счетах некоторых пациентов. После смерти постояльцев мужчина снял их пенсии.
Собранные материалы дела будут рассмотрены в Соликамском городском суде 19 ноября.