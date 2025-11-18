Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже автомобилистка чуть не задавила маму с ребенком на тротуаре

Водитель сдавала задним ходом на тротуаре, по которому шли пешеходы.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже 53-летняя домохозяйка за рулем автомобиля «Омода С5» едва не задавила женщину с ребенком на тротуаре на улице Ворошилова. Водитель мало того что заехала на тротуар, так еще и начала выезжать с него, двигаясь задним ходом. При этом женщина едва не переехала маму с малолетним малышом.

Нарушение ПДД зафиксировали камеры наружного наблюдения, очевидцы прислали запись в чат-бот @Bespredelu_net36_bot.

Автоинспекторы по обращению провели проверку и установили нарушительницу. На женщину составили протокол. Ей грозит штраф в размере 2000 рублей за движение по тротуару.

— Уважаемые участники дорожного движения! Особенно обращаемся к молодым водителям: помните, что автомобиль — это источник повышенной опасности, — напомнили в ГИБДД. — Не допускайте необдуманных действий и лихачества, цените свою жизнь и окружающих вас людей.