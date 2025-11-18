В Воронеже автомобилистка чуть не задавила маму с ребенком на тротуаре

В Воронеже 53-летняя домохозяйка за рулем автомобиля «Омода С5» едва не задавила женщину с ребенком на тротуаре на улице Ворошилова. Водитель мало того что заехала на тротуар, так еще и начала выезжать с него, двигаясь задним ходом. При этом женщина едва не переехала маму с малолетним малышом.