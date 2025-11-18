Шеф-повару, из-за которого отравились 43 выпускника института прокуратуры, вынесли приговор

39-летнему шеф-повару Павлу Грачеву, из-за которого отравились 43 выпускника института прокуратуры УрГЮУ, вынесли приговор в Кировском райсуде. Мужчину признали виновным по 1 части 236 статьи УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее за собой отравление людей).
— Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на 1 год. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с организацией общественного питания на срок 1 год 6 месяцев, — сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Напомним, что 11 июля в кафе «Версаль» выпускники праздновали окончание учебы. Однако для многих праздник закончился отравлением: у 43 выпускников обнаружили признаки сальмонеллеза. Как писали молодые люди в социальных сетях, огромная часть выпускников лежала с высокой температурой, диареей и тошнотой.
Оказалось, что Павел Грачев нарушил санитарно-эпидемиологические правила в пищеблоке, когда готовил еду к банкету. Это повлекло по неосторожности массовое отравление. Свою вину шеф-повар признал.