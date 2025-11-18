В Екатеринбурге автобус сбил пешехода, пострадали два человека

ГАИ напоминает, что подобных происшествий можно избежать, если соблюдать правила дорожного движения. Водителям следует быть внимательнее и готовыми к неожиданному появлению пешеходов, а пешеходам — переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в безопасности перехода.