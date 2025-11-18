Ричмонд
В Екатеринбурге автобус сбил пешехода, пострадали два человека

На улице 8 Марта автобус сбил пешехода.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. В результате инцидента пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

По предварительной информации, водитель автобуса № 67 сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте прямо перед движущимся транспортом. Чтобы избежать столкновения, водитель резко затормозил. Из-за экстренного торможения в салоне автобуса, где находилось около 80 пассажиров, упала одна из женщин.

— В результате происшествия травмы получили двое: 38-летний пешеход и одна из пассажирок автобуса. Оба пострадавших доставлены в медицинские учреждения города для оказания помощи, — уточнили в ГАИ.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства случившегося, включая техническое состояние автобуса и действия участников дорожного движения.

ГАИ напоминает, что подобных происшествий можно избежать, если соблюдать правила дорожного движения. Водителям следует быть внимательнее и готовыми к неожиданному появлению пешеходов, а пешеходам — переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в безопасности перехода.