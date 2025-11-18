На главной площади Уфы начали устанавливать новогоднюю елку

Помимо центрального праздничного дерева, на площади планируется разместить несколько тематических объектов. В их числе фигуры Деда Мороза и Снегурочки, две ледяные горки для катания, а также специально оформленную зону под названием «Пряничный городок». Дополнят праздничную картину световые инсталляции в форме снежинок, арок, звезд, снеговиков, лошадей с санями и цифровой комбинации «2026». Также будут установлены деревянные фигурки лошадок-качалок.