В Челябинске обнаружили партию немаркированных сигарет на 3,5 млн рублей

Операцию провели сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Ленинского ОМВД. В арендованных гаражах они изъяли около 27 тысяч пачек. Их хранил 56-летний житель Челябинска и систематически поставлял для продажи в торговые павильоны. Мужчину задержали.