Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске обнаружили партию немаркированных сигарет на 3,5 млн рублей

Около 27 тыс. пачек хранились в арендованных гаражных боксах.

Источник: пресс-служба УМВД Челябинска

Челябинские полицейские изъяли из незаконного оборота немаркированные сигареты на сумму 3,5 миллиона рублей.

Операцию провели сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Ленинского ОМВД. В арендованных гаражах они изъяли около 27 тысяч пачек. Их хранил 56-летний житель Челябинска и систематически поставлял для продажи в торговые павильоны. Мужчину задержали.

Отделом следствия решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хранении и сбыте продукции без маркировки.

В начале месяца сотрудники полиции в Троицком районе пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом табачной и алкогольной продукции. Общая стоимость изъятого составила около 37,5 миллиона рублей.