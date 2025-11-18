В Челябинске обнаружили партию немаркированных сигарет на 3,5 млн рублей

Челябинские полицейские изъяли из незаконного оборота немаркированные сигареты на сумму 3,5 миллиона рублей.
Операцию провели сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Ленинского ОМВД. В арендованных гаражах они изъяли около 27 тысяч пачек. Их хранил 56-летний житель Челябинска и систематически поставлял для продажи в торговые павильоны. Мужчину задержали.
Отделом следствия решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хранении и сбыте продукции без маркировки.
В начале месяца сотрудники полиции в Троицком районе пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом табачной и алкогольной продукции. Общая стоимость изъятого составила около 37,5 миллиона рублей.