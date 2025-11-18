С незадекларированной валютой в багаже: В Кишинёвском аэропорту у иностранки изъяли 21 тысячу евро

В Международном аэропорту Кишинёв задержана 45-летняя гражданка иностранного государства, которая пыталась вывезти из страны 21 375 евро без декларирования. Сотрудники таможенного поста и Пограничной полиции обнаружили средства во время проверки пассажиров рейса Кишинёв-Болонья.
Женщина нарушила обязательный режим декларирования наличных при пересечении границы. Деньги изъяты, материалы переданы в Управление уголовного преследования Таможенной службы для дальнейшего расследования.
Правоохранители напоминают, что декларировать наличные свыше 10 000 евро (или эквивалента) обязательно, иначе предусмотрены санкции и конфискация.
