В Прикамье водитель устроил погоню с полицией через 4 муниципальных округа

Водитель устроил погоню с полицией через четыре муниципальных округа Пермского края, сообщает Большесосновский суд.
По данным инстанции, инцидент произошёл в Карагайском округе. Местные инспекторы ДПС находились на дежурстве, когда на одной из трасс они заметили подозрительный автомобиль. Правоохранители решили остановить транспорт, но заметив проблесковые маячки, водитель лишь продолжил движение. Полицейские отправились в погоню, которая по итогу растянулась на несколько округов Пермского края.
«Преследование продолжалось через 4 района: Карагайский, Нытвенский, Очёрский, и лишь в с. Черновское Большесосновского района нарушителя, который не справился с управлением и съехал с дороги, удалось остановить», — рассказывает суд.
При задержании мужчина начал оказывать сопротивление и был отстранён от управления машиной, так как у него обнаружили признаки алкогольного опьянения. От освидетельствования водитель отказался.
Во время заседания суд установил, что мужчина ранее был лишён водительских прав. Его признали виновным по статье КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим прав управления, законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Наказание в виде ареста уже было отбыто.