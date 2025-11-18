В Прикамье водитель устроил погоню с полицией через 4 муниципальных округа

По данным инстанции, инцидент произошёл в Карагайском округе. Местные инспекторы ДПС находились на дежурстве, когда на одной из трасс они заметили подозрительный автомобиль. Правоохранители решили остановить транспорт, но заметив проблесковые маячки, водитель лишь продолжил движение. Полицейские отправились в погоню, которая по итогу растянулась на несколько округов Пермского края.