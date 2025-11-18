В Челябинской области водитель мусоровоза скончался в больнице

«Водитель и пассажир грузового автомобиля были госпитализированы в городскую больницу, где управляющий МАЗом мужчина от полученных травм скончался, а второй доставленный пострадавший находится в тяжелом состоянии. Пассажиры электропоезда за медицинской помощью не обращались», — сообщили в транспортной полиции.