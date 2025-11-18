В Челябинской области водитель мусоровоза скончался в больнице

В Челябинской области скончался в больнице водитель мусоровоза, столкнувшийся с электричкой на перегоне в Аргаяшском районе. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФо.
Авария с пригородным поездом Екатеринбург — Челябинск произошла сегодня, 18 ноября 2025 года. Водителя грузовика и его пассажира увезли на скорой.
«Водитель и пассажир грузового автомобиля были госпитализированы в городскую больницу, где управляющий МАЗом мужчина от полученных травм скончался, а второй доставленный пострадавший находится в тяжелом состоянии. Пассажиры электропоезда за медицинской помощью не обращались», — сообщили в транспортной полиции.
Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства происшествия и опрашивают очевидцев.