Страшное ДТП в Крыму: в аварии с грузовиком погиб 35-летний водитель ВАЗа

Авария произошла во вторник около 10:30 на автодороге Р-280 «Новороссия». По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 21101 по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем КамАЗ.
«В результате дорожно-транспортного происшествия 35-летний водитель автомобиля ВАЗ скончался до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении.
Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.