Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страшное ДТП в Крыму: в аварии с грузовиком погиб 35-летний водитель ВАЗа

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости Крыма. 35-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла во вторник около 10:30 на автодороге Р-280 «Новороссия». По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 21101 по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем КамАЗ.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 35-летний водитель автомобиля ВАЗ скончался до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении.

Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.