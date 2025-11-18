Страшное ДТП в Крыму: в аварии с грузовиком погиб 35-летний водитель ВАЗа

Авария произошла во вторник около 10:30 на автодороге Р-280 «Новороссия». По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 21101 по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем КамАЗ.