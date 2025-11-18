Ричмонд
«Челябинский метротрамвай» требует с генподрядчика 217 млн рублей через суд

В Челябинске начнется суд из-за строительства метротрамвая.

Источник: Комсомольская правда

Акционерное общество «Челябинский метротрамвай» подало иск к столичному проектировщику «Моспроект-3» на сумму почти 217 млн рублей. Разбирательство связано со штрафными санкциями за нарушение сроков работ по созданию ветки «Север-Юг». Иск рассмотрит Арбитражный суд Челябинской области.

— Исковое заявление о взыскании пени по договору на разработку проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ принято к производству, — сообщили в суде.

Конфликт касается периода с декабря 2024 по ноябрь 2025 года. Напомним, что в августе 2022 года между компаниями был заключен контракт на 49,5 млрд рублей. «Моспроект-3» был единственным исполнителем работ по созданию челябинского метротрамвая.

Предварительное судебное заседание назначено на 22 января 2026 года.