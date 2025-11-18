«Челябинский метротрамвай» требует с генподрядчика 217 млн рублей через суд

Конфликт касается периода с декабря 2024 по ноябрь 2025 года. Напомним, что в августе 2022 года между компаниями был заключен контракт на 49,5 млрд рублей. «Моспроект-3» был единственным исполнителем работ по созданию челябинского метротрамвая.