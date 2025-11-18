В Башкирии скончалась сбитая пьяным водителем 18-летняя девушка

В больнице Стерлитамака скончалась 18-летняя девушка, пострадавшая в жесткой аварии. Трагедия произошла на пешеходном переходе, где юную жительницу города сбил автомобиль BMW X5 под управлением 30-летнего водителя в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, ДТП случилось 12 ноября на проспекте Ленина. Мужчина, управлявший иномаркой, сбил двух подруг, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу, после чего покинул место аварии.
Одна из пострадавших получила несерьезные травмы и после медицинского осмотра была отпущена домой. Вторую девушку врачи пытались спасти на протяжении нескольких дней, однако их усилия не увенчались успехом, передает «Башинформ».
Ранее виновника ДТП задержали. Медицинское освидетельствование показало наличие 0,809 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Дополнительно выяснилось, что мужчина управлял транспортным средством, будучи лишенным водительских прав за предыдущее нарушение, связанное с вождением в нетрезвом состоянии. В настоящее время он содержится в следственном изоляторе.
