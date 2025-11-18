Прокуратура не смогла добиться СИЗО для экс-главы минздрава Прикамья

Прокуратура не смогла добиться заключения в СИЗО экс-главы Минздрава Пермского края Вадима Плотникова, сообщает «Ъ-Прикамье».
Повторное рассмотрение вопроса о мере пресечения для бывшего чиновника и экс-главврача проходило 17 и 18 ноября в Пермском краевом суде. Ранее суд первой инстанции постановил заключить Плотникова, обвиняемого в получении взятки от бизнесмена, под домашний арест.
Позже представители прокуратуры и СКР обратились в краевой суд с апелляцией и требованием заключить бывшего министра в СИЗО. Во время второго заседания следствие также сообщило, что проверяет Плотникова на получение ещё одной взятки — квартиры на Кипре.
Напомним, в ноябре 2025 года в отношении бывшего министра и руководителя краевого онкодиспансера было возбуждено уголовное дело. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что причиной стало признание осуждённого предпринимателя Дмитрия Кондрашова, который сообщил правоохранителям о даче взятки Вадиму Плотникову. Следствие считает, что бывший чиновник получил от бизнесмена участок и дом стоимостью около 17,6 миллиона рублей.