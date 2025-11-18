В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 68-летний мужчина

В поселке Коксовом Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 68-летний пенсионер. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Как уточнили в экстренном ведомстве, трагедия произошла 16 ноября. Пламя на 70 кв. метрах тушили десять пожарных, использовалось три спецмашины.
Дознаватель МЧС назвал две вероятные причины возгорания: аварийный режим работы телевизора или нарушение правил эксплуатации печного отопления.
Спасатели просят жителей Дона следить за состоянием печей, проводки и электроприборов. Нельзя оставлять работающую технику без присмотра.
