В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 68-летний мужчина

Смертельный пожар произошел в одном из поселков Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Коксовом Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 68-летний пенсионер. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Как уточнили в экстренном ведомстве, трагедия произошла 16 ноября. Пламя на 70 кв. метрах тушили десять пожарных, использовалось три спецмашины.

Дознаватель МЧС назвал две вероятные причины возгорания: аварийный режим работы телевизора или нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Спасатели просят жителей Дона следить за состоянием печей, проводки и электроприборов. Нельзя оставлять работающую технику без присмотра.

