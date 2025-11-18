Двух пострадавших работников «Беларуськалия» перевели из реанимационного отделения БСМП Минска в ожоговое

В больнице постоянно проводятся консилиумы, на которых специалисты корректируют тактику лечения. Участие принимают специалисты Минздрава, Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, сотрудники кафедр и другие специалисты. В том числе пациенты были проконсультированы представителями кафедр — офтальмологии, инфекционных болезней, анестезиологии и реаниматологии, пластической хирургии и комбустиологии.