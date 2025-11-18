Ричмонд
Двух пострадавших работников «Беларуськалия» перевели из реанимационного отделения БСМП Минска в ожоговое

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух пациентов, пострадавших во время инцидента в Солигорске на «Беларуськалии», перевели из реанимационного отделения БСМП Минска в ожоговое, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Источник: Минздрав

В Республиканский ожоговый центр БСМП поступили четверо пострадавших. Одного уже выписали на амбулаторное лечение, еще один остается на лечении в реанимационном отделении на ИВЛ.

Пациентам оказывают всю необходимую медпомощь, специалисты выполняют этапное удаление поврежденных тканей.

В больнице постоянно проводятся консилиумы, на которых специалисты корректируют тактику лечения. Участие принимают специалисты Минздрава, Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, сотрудники кафедр и другие специалисты. В том числе пациенты были проконсультированы представителями кафедр — офтальмологии, инфекционных болезней, анестезиологии и реаниматологии, пластической хирургии и комбустиологии.