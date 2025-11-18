Ричмонд
В Челябинске сотрудники ФСБ задержали адвоката за посредничество во взятке

Его поймали с поличным в момент передачи денег.

Источник: УФСБ России по Челябинской области

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали адвоката Адвокатской палаты Челябинской области при передаче взятки должностным лицам правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Было установлено, что адвокат предложил своему подзащитному услуги по смягчению приговора через взятку должностным лицам правоохранительных органов. Предварительная сумма взятки составляла не менее 2 миллионов рублей.

Мужчину задержали с поличным в момент передачи денег. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению других участников преступной схемы. Расследование продолжается.