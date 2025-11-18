В Центре Казани вандалы разгромили Александровский пассаж

В центре Казани повредили фасад исторического здания Александровского пассажа. Неизвестные выбили не менее десяти оконных конструкций на разных этажах памятника архитектуры. Правоохранительные органы проводят проверку, но официальных комментариев пока не предоставили.
Александровский пассаж, построенный в 1880—1883 годах по проекту петербургского архитектора Генриха Руша, обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. В текущем году здание должно было пройти противоаварийные работы, включая усиление перекрытий и стабилизацию грунтов. Власти Татарстана ожидают, что собственник не только восстановит поврежденные окна, но и адаптирует памятник архитектуры для современного использования с сохранением общественного доступа.
