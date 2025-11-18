В Центре Казани вандалы разгромили Александровский пассаж

Александровский пассаж, построенный в 1880—1883 годах по проекту петербургского архитектора Генриха Руша, обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. В текущем году здание должно было пройти противоаварийные работы, включая усиление перекрытий и стабилизацию грунтов. Власти Татарстана ожидают, что собственник не только восстановит поврежденные окна, но и адаптирует памятник архитектуры для современного использования с сохранением общественного доступа.