Кирпичная кладка обрушилась на рабочего в Минске

Согласно предварительной информации, ЧП произошло днем во вторник, пострадавший — 51-летний рабочий подрядной организации. Он демонтировал часть стены в здании, внезапно кирпичная кладка обрушилась на мужчину.
Рабочего доставили в больницу, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
«Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки Октябрьским районным отделом Минска Следственного комитета», — говорится в сообщении.
Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, которые способствовали травмированию мужчины.