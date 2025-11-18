Ричмонд
Кирпичная кладка обрушилась на рабочего в Минске

МИНСК, 18 ноя — Sputnik. Кирпичная кладка обрушилась и придавила рабочего в здании на улице Стебенева в Минске, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Согласно предварительной информации, ЧП произошло днем во вторник, пострадавший — 51-летний рабочий подрядной организации. Он демонтировал часть стены в здании, внезапно кирпичная кладка обрушилась на мужчину.

Рабочего доставили в больницу, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

«Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки Октябрьским районным отделом Минска Следственного комитета», — говорится в сообщении.

Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, которые способствовали травмированию мужчины.