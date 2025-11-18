В Краснодаре эвакуировали 200 жильцов многоэтажки из-за пожара. Возгорание произошло в квартире по улице Ивана Беличенко днем 18 ноября.
Прибывшие пожарные установили, что пожар случился на кухне одной из квартир 16-этажного дома. Площадь возгорания составила 30 кв. метров. Из многоэтажки эвакуированы 200 человек, в том числе 53 ребенка.
«Погибших, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекается от МЧС России 21 человек личного состава, 5 единиц техники. Пожар ликвидирован до прибытия пожарной охраны», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.