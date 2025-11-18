Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре эвакуировали 200 жильцов многоэтажки из-за пожара

Пожар в квартире на улице Ивана Беличенко в Краснодаре потушили.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре эвакуировали 200 жильцов многоэтажки из-за пожара. Возгорание произошло в квартире по улице Ивана Беличенко днем 18 ноября.

Прибывшие пожарные установили, что пожар случился на кухне одной из квартир 16-этажного дома. Площадь возгорания составила 30 кв. метров. Из многоэтажки эвакуированы 200 человек, в том числе 53 ребенка.

«Погибших, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекается от МЧС России 21 человек личного состава, 5 единиц техники. Пожар ликвидирован до прибытия пожарной охраны», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.