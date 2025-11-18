Новороссийского экс-депутата будут судить за вымогательство 500 млн

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении бывшего депутата регионального Заксобрания Михаила Ковалюка. 57-летнего новороссийца обвиняют в вымогательстве полумиллиарда рублей и мошенничестве на сумму свыше 2.6 млн. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Главный эпизод дела связан с конфликтом вокруг наследства крупного новороссийского бизнесмена Александра Гуленко, скончавшегося в 2020 году. По данным газеты «Коммерсантъ», после его смерти между сыновьями разгорелся спор за активы, включавшие, в частности, центральный городской рынок.
По версии следствия, Ковалюк вмешался в спор о наследстве. С августа 2024 по февраль 2025 года он вместе с сообщниками из криминальной среды под угрозой насилия требовал у одного из наследников 500 млн рублей.
Экс-депутат был задержан сотрудниками правоохранительных органов непосредственно в ходе передачи денег. Уголовное дело в отношении его предполагаемых подельников выделено в отдельное производство.
Второй эпизод дела касается мошенничества на 2.6 млн рублей: по версии следствия, с 2017 по 2020 год Ковалюк получил от клиента деньги под предлогом помощи в покупке недвижимости. Однако условия сделки он не выполнил, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.
Михаил Ковалюк был депутатом Законодательного собрания Краснодарского края третьего и пятого созывов с 2002 по 2012 год.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей. В целях обеспечения возможного возмещения ущерба потерпевшим на его имущество наложен арест. Уголовное дело будет рассматриваться в Октябрьском районном суде Новороссийска.