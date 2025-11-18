Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новороссийского экс-депутата будут судить за вымогательство 500 млн

Бывший кубанский парламентарий предстанет перед судом по обвинению в попытке силой получить 500 млн рублей с наследника крупного бизнесмена. В деле также фигурирует эпизод с обманом клиента при сделке с недвижимостью.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении бывшего депутата регионального Заксобрания Михаила Ковалюка. 57-летнего новороссийца обвиняют в вымогательстве полумиллиарда рублей и мошенничестве на сумму свыше 2.6 млн. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Главный эпизод дела связан с конфликтом вокруг наследства крупного новороссийского бизнесмена Александра Гуленко, скончавшегося в 2020 году. По данным газеты «Коммерсантъ», после его смерти между сыновьями разгорелся спор за активы, включавшие, в частности, центральный городской рынок.

По версии следствия, Ковалюк вмешался в спор о наследстве. С августа 2024 по февраль 2025 года он вместе с сообщниками из криминальной среды под угрозой насилия требовал у одного из наследников 500 млн рублей.

Экс-депутат был задержан сотрудниками правоохранительных органов непосредственно в ходе передачи денег. Уголовное дело в отношении его предполагаемых подельников выделено в отдельное производство.

Второй эпизод дела касается мошенничества на 2.6 млн рублей: по версии следствия, с 2017 по 2020 год Ковалюк получил от клиента деньги под предлогом помощи в покупке недвижимости. Однако условия сделки он не выполнил, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Михаил Ковалюк был депутатом Законодательного собрания Краснодарского края третьего и пятого созывов с 2002 по 2012 год.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. В целях обеспечения возможного возмещения ущерба потерпевшим на его имущество наложен арест. Уголовное дело будет рассматриваться в Октябрьском районном суде Новороссийска.